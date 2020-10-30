Где в Одессе снимали фильмы: создана карта самых киношных мест города

Появилась полезная, интересная и увлекательная карта, с помощью которой можно путешествовать по киношной Одессе. Впрочем, это не только карта, а целый кинопроект под названием MoreFilm.Fun.

Об этом сообщает проект imapa.com.ua на своей странице в Facebook.

Создатели нового ресурса напоминают, что «Одесса будто создана для того, чтобы сниматься в кино. Во многих фильмах события разворачиваются именно на одесских улицах. Поэтому когда ты просто идешь по городу, создается впечатление, что ты прогуливаешься вместе со своими любимыми киногероями. Вокруг будто оживают сцены из лент «Золотой теленок», «Сонька Золотая ручка», «Ликвидация» и даже «Перевозчик-3».

Как узнать о той или иной локации любимого города, где проходили съемки старого-нового кино? Как охватить все кинематографические места Одессы? На эти вопросы можно получить ответ с помощью проекта MoreFilm.Fun.

Этот проект – не только карта, но и увлекательный рассказ о съемках в Одессе того или иного фильма – от уже довольно давних времен и до наших дней. А прогулка по Одессе превращается в увлекательный киноквест. Кадры из фильмов с той или одесской локацией сопровождаются фотографиями этой же локации, только уже дня сегодняшнего.

Например, рядом с кадром из фильма «Дежавю» есть фото гостиницы «Бристоль». Здесь же вы можете прочитать о съемках фильма.

Создатели проекта напоминают:

первый в мире киноаппарат был создан одесситом Иосифом Андреевичем Тимченко в 1893 году. Лишь два года спустя братья Люмьер официально запатентуют свое изобретение;

первая киностудия Украины появилась в Одессе;

в Одессе было снято около двух тысяч кинофильмов, в том числе «Броненосец «Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна – лучший фильм всех времен и народов по результатам международного опроса критиков в Брюсселе в 1958 году.

Проект реализуется в рамках партнерской программы «Культура.Туризм. Регионы»Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» и Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Фото: Рамблеркино, imapa.com.ua и MoreFilm.Fun