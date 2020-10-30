Одесские яхтсмены закрывают сезон (фото)

Середина осени – это период, когда массовые хождения под парусом постепенно завершаются. В Черноморском яхт-клубе уже началась активная подготовка судов к холодам.

Календарь неумолимо приближается к зиме, а значит, наступает первый этап работ – подъем яхты из воды. Для этого используют специальный кран.

По словам пресс-секретаря клуба Натальи, данный процесс длится несколько дней. После подъема судно устанавливают на так называемые кильблоки – опорную конструкцию для хранения на берегу.

«Чтобы тот или иной катер не деформировался, необходимо правильно его установить на подходящие именно для этого корпуса подставки», – дополняет Наталья.

После этого наступает этап технического обслуживания катера: замена масла, сервис аккумуляторов, герметизация выхлопных отверстий двигателя, мойка и тому подобное.

Альберт Кабаков, исполняющий обязанности директора Черноморского яхт-клуба, президент парусной федерации Одесской области, говорит, что процесс подготовки к зиме – довольно грустное мероприятие.

«С приходом холодов закрыта навигация маломерных плавсредств в Одессе и области, и соответственно их выход на воду в этот период запрещается. Мы уже не один год боремся с этим решением, ведь несколько месяцев простоя для спортсменов аж никак не пойдут на пользу. Будем продолжать отстаивать нашу позицию», – отмечает Альберт Васильевич.

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