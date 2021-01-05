Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы 4 января: фестиваль в новом формате и безопасная кнопка

Главные новости Одессы 4 января: фестиваль в новом формате и безопасная кнопка

Вчера, в понедельник, 4 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях в Одессе и одесской области.

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Одесская область заняла третье место в Украине по количеству нарушений карантина.

12-й Одесский международный кинофестиваль, который должен пройти в 2021 году, сменит формат.

Фильм «Королевишна» одесского режиссера Елены Кутиновой занял третье место на VI Международном фестивале комедийного искусства «ГаШоТю». Работа победила в номинации «Лучшая короткометражная кинокомедия».

В Одессе состоится ставший уже традиционным рождественский парад трамваев.

Первый в Одессе «островок безопасности» с кнопкой SOS для вызова экстренных служб установили в парке Победы.

Фото Ивана Мягченкова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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