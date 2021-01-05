Главные новости Одессы 4 января: фестиваль в новом формате и безопасная кнопка

Вчера, в понедельник, 4 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях в Одессе и одесской области.
Одесская область заняла третье место в Украине по количеству нарушений карантина.
12-й Одесский международный кинофестиваль, который должен пройти в 2021 году, сменит формат.
Фильм «Королевишна» одесского режиссера Елены Кутиновой занял третье место на VI Международном фестивале комедийного искусства «ГаШоТю». Работа победила в номинации «Лучшая короткометражная кинокомедия».
В Одессе состоится ставший уже традиционным рождественский парад трамваев.
Первый в Одессе «островок безопасности» с кнопкой SOS для вызова экстренных служб установили в парке Победы.
Фото Ивана Мягченкова