Одесский кинофестиваль переформатируют

12-й Одесский международный кинофестиваль, который должен пройти в 2021 году, сменит формат.

Об этом сообщили на официальном сайте ОМКФ.

Сам фестиваль состоится в июле, а фильмы к участию начнут принимать уже в феврале.

“В 2020 году Одесский международный кинофестиваль из-за пандемии и карантина впервые состоялся в онлайн-формате. Сейчас команда кинофестиваля работает над его переформатированием, в соответствии с новым вызовами и реалиями, – сообщили на сайте фестиваля.

На Одесском кинофестивале в 2020 гран при получили мультфильм и молодежный фильм.