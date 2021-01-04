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Версаль на Молдаванке: одесская короткометражка заняла третье место на международном фестивале комедий

Версаль на Молдаванке: одесская короткометражка заняла третье место на международном фестивале комедий

Фильм «Королевишна» одесского режиссера Елены Кутиновой занял третье место на VI Международном фестивале комедийного искусства «ГаШоТю». Работа победила в номинации «Лучшая короткометражная кинокомедия».

Об этом сообщила режиссер картины Елена Кутинова на своей странице в Фейсбук.

Короткометражка рассказывает о порочности любой власти, о властности как о психологической проблеме взаимоотношений, о свободе, равенстве и братстве. В фильме режиссер пытается переосмыслить мировую историю с точки зрения детской игры.

Сюжет разворачивается в воображаемом Версале на фоне трущоб Молдаванки. Практически все роли исполнили дети. Также в ленте снялся одесский детский писатель Сергей Бакуменко.

Фестиваль «ГаШоТю» проводится ежегодно. В этом году он пройдет с 27 марта по 1 апреля. А вот Одесский международный кинофестиваль переформатируют.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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