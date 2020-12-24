Главные новости Одессы 23 декабря: кто станет замом губернатора и кому помешали деревья?

Подводя итоги уходящего года, «Одесская жизнь» составила свой рейтинг публикаций, получивших наибольшую популярность у читателей.

Выяснилось, что наибольшим спросом у одесситов пользовались познавательные материалы об истории Одессы и статьи на тему путешествий, а также о том, как устанавливать счетчики и оплачивать коммунальные услуги.

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