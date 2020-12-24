Главные новости Одессы 23 декабря: кто станет замом губернатора и кому помешали деревья?

Вчера, в среду, 23 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.
Кабинет министров Украины согласовал назначение Олега Муратова заместителем главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.
Территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором. По словам общественника Юрия Никитина, расположенную здесь дачу Маразли могут снести и построить очередной жилой комплекс.
В Одесской области на дороге обстреляли машину, погиб человек.
Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одесса» начало разработку схемы тепловых сетей города.
Депутат от партии «Доверяй делам» Одесского горсовета и совладелец компании «Росдорстрой» Юрий Шумахер на днях предложил убрать с одесских улиц деревья.