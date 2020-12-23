В Одессе хотят снести дачу Маразли?

Территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором. По словам общественника Юрия Никитина, расположенную здесь дачу Маразли могут снести и построить очередной жилой комплекс.

Сегодня историческое здание никак не защищено. Ведь еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен.

А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

Что конкретно планируют возвести на месте дачи Маразли – неизвестно. На ограждении, которое недавно установили, появилась лишь небольшая табличка с описанием будущего объекта – «курортно-оздоровительный комплекс с подземным паркингом». Заказчик – все то же ООО «Бульвар 1906». При этом застройщик обещает не трогать главное здание исторической дачи, а снести планируют только второстепенные постройки на территории объекта.

Справка «ОЖ»

Здание на Лидерсовском бульваре, 13 – это особняк Павла Николаевича Кича, который перешел его супруге Марии Фердинандовне, в следующем браке – жена Григория Маразли. Сам одесский градоначальник здесь бывал, но никогда не жил. Особняк был построен в 1880-х годах по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского.

Фото Ивана Мягченкова

Напомним, ранее “Одесская жизнь” публиковала материал о попытке захвата придомовой территории на Академической, 11.