У главы Одесской ОГА будет новый зам – кто он?

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за… Согласование назначения Олега Михайловича Муратова – заместителя главы Одесской ОГА», – написал Мокан.

С 2002 года Олег Муратов работал в Одесской ОГА на разных должностях. До 2015 года был там начальником областного управления экономики. С 2016 был назначен начальником Южного офиса Госаудитслужбы.

Напомним, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.

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Фото: УСИ