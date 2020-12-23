У главы Одесской ОГА будет новый зам – кто он?

Сегодня, 23 декабря, Кабинет министров Украины согласовал назначение Олега Муратова заместителем главы Одесской областной администрации (ОГА) Сергея Гриневецкого.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.
«На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за… Согласование назначения Олега Михайловича Муратова – заместителя главы Одесской ОГА», – написал Мокан.
С 2002 года Олег Муратов работал в Одесской ОГА на разных должностях. До 2015 года был там начальником областного управления экономики. С 2016 был назначен начальником Южного офиса Госаудитслужбы.
Напомним, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.
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Фото: УСИ