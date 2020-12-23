Новости Одессы и Одесской области

Шумахеру мешают деревья в Одессе

Шумахеру мешают деревья в Одессе

Депутат от партии «Доверяй делам» Одесского горсовета и совладелец компании «Росдорстрой» Юрий Шумахер на днях предложил с улиц Одессы убрать деревья.

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Такое заявление депутат сделал 21 декабря в мэрии на заседании комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

«Деревья надо убирать. Давать удобства людям, а больше деревьев высаживать в парковых зонах. Можете поехать в любую европейскую страну и увидеть, что там деревьев нет в центре города. Мы живем не ради деревьев», — заявил Шумахер в контексте реконструкции дорог.

В свою очередь глава комиссии и депутат от «Европейской солидарности» Пётр Обухов в комментарии «Одесской жизни» сообщил, что поддерживать такую идею при создании велодорожек в городе он не намерен:

«В целом поддерживать создание велодорожек путём сноса деревьев я не буду. Деревья — это важный элемент улиц, который создаёт тень и снижает температуру в среднем на 2-3 градуса. Избавляться от них на улицах города нельзя», — сказал Обухов.

Также он отметил, что велодорожки можно создавать на широких тротуарах, вроде улицы Пастера, либо путём сужения полос для автомобилей без изменения геометрии улиц, например, на ул. Успенкской, Тираспольской или на Фонтанской дороге. По данным Обухова, на такие работы из бюджета в 2021 году запланировано потратить 3 млн грн. Эти деньги пойдут на разметку и знаки.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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