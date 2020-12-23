В Одессе разработают актуальную схему теплосетей города: зачем это нужно?

Предполагается, что работу по созданию схемы завершат в середине 2021 года.

«С 1995 года стратегической работы на предприятии не велось, происходило точечное латание дыр, поэтому ни о каком развитии речь не шла. После получения нами схемы, утверждения ее Минрегионом и депутатами горсовета мы сможем приступить к системной работе по развитию предприятия, брать кредиты и вкладывать существенные средства в модернизацию», — рассказала руководитель ТГО Анна Позднякова, отчитываясь о проделанной за год работе.

Схема теплосетей станет основой долгосрочной инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения. На ее основе будут привлекать инвестиции о определять первоочередность модернизации участков тепловых сетей.

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