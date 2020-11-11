Главные новости Одессы 11 ноября: новый «старый» губернатор и митинг с кастрюлями

Сегодня, в среду, 11 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Кабинет министров Украины согласовал поданную Офисом президента кандидатуру вероятного главы Одесской облгосадминистрации.

В Одессе на митинг около здания областной госадминистрации вышли работники ресторанного бизнеса.

В Одессе отопительный сезон стартовал 26 октября, но до сих пор тепло получили не все одесситы.

В офисе Дмитрия Голубова СБУ изъяла фальшивые бюллетени, которые готовились для вброса во втором туре выборов мэра Одессы, 15 ноября.

В управлении Нацполиции в Одесской области назвали предварительную причину аварии на проспекте Небесной сотни в Одессе.

Фото: Пушкинская