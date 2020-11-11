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Отопительный сезон: когда в домах всех одесситов будет тепло?

Отопительный сезон: когда в домах всех одесситов будет тепло?

В Одессе отопительный сезон стартовал 26 ноября, но до сих пор тепло получили не все одесситы.

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На встрече с журналистами директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова рассказала, по какой причине в некоторых домах батареи остаются холодными.

По словам Поздняковой, сейчас все районные котельные города работают в нормальном режиме. Исключением является котельная на Школьном аэродроме, которая в связи с проведением аварийного ремонта подаёт тепло ограниченно. На следующей неделе работы на этом объекте уже должны завершиться.

Также сейчас ведут 19 «раскопок» – ремонтируют теплотрассы. «На сегодняшний день у нас 19 раскопок, по которым есть точечное отключение. Единственным массовым отключением являются работы на 700 магистрали — одна из четырех, которая идёт от Одесской ТЭЦ. На этой магистрали не подключенными остаются 15 тысяч абонентов. Планируем завершить работы и подать отопление в дома в эту пятницу», — рассказала Позднякова.

Кроме того, у части одесситов холодные батареи из-за неразвоздушенности внутридомой системы, а также в связи с желанием ОСМД сэкономить — вовремя не подали заявки. К тому же сама внутридомовая система отопления в некоторых домах оказалась неготовой к отопительному сезону.

«Не все дома в этом году вовремя подготовили свою внутридомовую систему отопления. В ЖКСах находится много заявок по разрывам стояков, аварийным ситуациям в подвалах и на чердаках. За внутридомовую систему отопления отвечает управляющая компания. Сегодня это может быть частная управляющая компания, ОСМД или ЖКС. КП «ТГО» обязано поставить теплоноситель нужной температуры только до стены вашего дома. Поэтому очень важно в межотопительный период проводить ремонт и гидравлические испытания внутридомовой системы», — говорит Позднякова.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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