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Наезд Toyota на остановку в Одессе: стала известна причина аварии

Наезд Toyota на остановку в Одессе: стала известна причина аварии

В управлении Нацполиции в Одесской области назвали предварительную причину вчерашней аварии на проспекте Небесной сотни в Одессе, где автомобиль Toyota на полной скорости влетел в остановку и травмировал четверых человек.

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Как сообщили в полиции, авария произошла, когда перед водителем Toyota, который двигался по проспекту Небесной сотни в сторону улицы Инглези, водитель автомобиля BMW начал разворот налево. Из-за этого водитель первого авто не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

«Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости водителем Toyota», — заявил начальник областного Главка полиции Олег Бех.

При этом он отметил, что это «только предварительная версия», а окончательное решение будет принято в ходе следствия.

Также главный полицейский Одесчины рассказал, что водитель Toyota управлял автомобилем, принадлежащим его родственникам. На сегодня он находится в статусе подозреваемого и задержан. Водителя BMW допросили как свидетеля. Решение о его причастности к аварии будет принято после проведения всех необходимых следственных действий, в том числе — получения результатов экспертиз.

Виновнику ДТП может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, вечером, 10 ноября, в Одессе возле ТЦ «Сити-центр» на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми. В результате пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 16-летний парень и женщина 48 лет. На сегодня все пострадавшие находятся в больнице.

Ранее водитель Toyota рассказал, что перед аварией пытался избежать столкновения с BMW, который совершал разворот налево. В результате Toyota «приняла вправо», отчего зацепила бордюр и на полной скорости влетела в остановку.

Позже водителя BMW нашли в городе Умани – им оказался 50-летний житель Хмельницкой области.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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