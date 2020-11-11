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Кабмин согласовал кандидатуру на должность одесского губернатора

Кабмин согласовал кандидатуру на должность одесского губернатора

Кабинет министров Украины согласовал поданную Офисом президента кандидатуру вероятного главы Одесской облгосадминистрации. 

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Как и предполагалось, претендентом на должность стал Сергей Гриневецкий (на фото). Об этом стало известно на заседании Кабмина 11 ноября.

Теперь кандидатуру своим указом должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

С. Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА – в 1998 – 2005 годах. Подробнее о нем и еще троих вероятных кандидатов на пост губернатора Одесчины читайте ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, Гриневецкого избрали депутатом в новый состав Одесского областного совета от партии “Доверяй делам”.

Напомним, что теперь уже бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый уволился с формулировкой “по собственному желанию”.

Указ о его увольнении президент Украины Владимир Зеленский издал 5 ноября.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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