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Карантин – смерь экономики: одесские рестораторы вышли на акцию протеста

Карантин – смерь экономики: одесские рестораторы вышли на акцию протеста

В Одессе на митинг около здания областной госадминистрации вышли работники ресторанного бизнеса. 

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С плакатом “Карантин – смерть экономики” рестораторы выступили против так называемого “карантина выходного дня”. Такие же акции проходят еще 22 городах Украины.

Организатором акций выступила Всеукраинская ресторанная ассоциация. Основные требования:

  • выплату компенсаций каждому работнику и бизнесу, который потерял доход из-за карантина;
  • приведение санитарных требований к европейским нормам;
  • введение моратория на проверки;
  • отмену всех ограничений на работу ресторанов;
  • уменьшение ставки НДС до 7%;
  • недопущение повышение тарифов на электроэнергию;
  • легализацию чаевых для официантов;
  • доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;
  • согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.

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Фото: 048.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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