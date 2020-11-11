Карантин – смерь экономики: одесские рестораторы вышли на акцию протеста

В Одессе на митинг около здания областной госадминистрации вышли работники ресторанного бизнеса.
С плакатом “Карантин – смерть экономики” рестораторы выступили против так называемого “карантина выходного дня”. Такие же акции проходят еще 22 городах Украины.
Организатором акций выступила Всеукраинская ресторанная ассоциация. Основные требования:
- выплату компенсаций каждому работнику и бизнесу, который потерял доход из-за карантина;
- приведение санитарных требований к европейским нормам;
- введение моратория на проверки;
- отмену всех ограничений на работу ресторанов;
- уменьшение ставки НДС до 7%;
- недопущение повышение тарифов на электроэнергию;
- легализацию чаевых для официантов;
- доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;
- согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.
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Фото: 048.ua