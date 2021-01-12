Главные новости Одессы 11 января: автопробегом по локдауну и авиа-«облом»

Вчера, в понедельник, 11 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

В Одессе около здания мэрии прошел митинг против повышения тарифов на услуги ЖКХ и энергоносители.

В среду, 13 января, в Одессе предприниматели хотят провести автопробег под названием «Локдаун уничтожает малый бизнес».

Ирландский лоукостер Ryanair временно отменил все пассажирские рейсы из Одессы.

11 января, в Одессе скончался декан филологического факультета ОНУ имени Мечникова, профессор Евгений Черноиваненко.

Вчера днем, 11 января, вОдесской области, как и предсказывали синоптики, выпал снег.