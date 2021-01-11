В Одессе пройдет автопробег против локдауна

В среду, 13 января, в Одессе предприниматели хотят провести автопробег под названием «Локдаун уничтожает малый бизнес».

Об этом сообщается на странице Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей в Facebook.

Присоединиться к акции могут все желающие.

«Отстоим свое законное конституционное право на труд! Мы не просим помощи – мы хотим работать! Локдаун продлят: как выживать? Чем кормить семьи? Чем оплачивать постоянно растущие коммунальные платежи? Ты не готов закрыть бизнес – едь с нами!», – призывают организаторы мероприятия.

Место сбора участников автопробега – на площадке обучения вождению в районе «Красного креста», напротив главного входа на Второе христианское кладбище. Начало акции – в 9:00, отправление в 10:00. Колонна направится на проспект Шевченко к зданию Одесской обогосадминистрации.

Напомним, с 8 января в Украине начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.

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Фото: Facebook-страница Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей