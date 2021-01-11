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Умер декан-филолог Одесского университета Мечникова

Умер декан-филолог Одесского университета Мечникова

Сегодня, 11 января, в Одессе скончался декан филологического факультета ОНУ имени Мечникова, профессор Евгений Черноиваненко.

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Об этом сообщили на странице кафедры украинской литературы ОНУ в Facebook.

«Евгений Михайлович был уважаемым и профессиональным человеком, мастером своего дела, посвятившим свою жизнь науке и образованию. Это невосполнимая утрата для семьи и преподавателей», – говорится в сообщении.

Причину смерти профессора на кафедре не уточнили.

Кафедра української літератури ОНУ імені І.І.Мечникова висловлює глибокий сум з приводу передчасної смерті декана…

Опубликовано Кафедра української літератури ОНУ імені І.І.Мечникова Понедельник, 11 января 2021 г.

 

 

Евгений Черноиваненко окончил филологический факультет Одесского университета имени Мечникова в 1975 году. Работал старшим лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры теории литературы и компаративистики, заместителем декана факультета. С 2002 года – профессор названной кафедры, а с 2003 года занимал пост декана филологического факультета.

Евгений Черноиваненко был главным редактором сборника научных трудов «Проблемы современного литературоведения», а также «Методологических аспектов литературоведческого синтеза» и статей «Филологические студии».

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года в Одессе скончался от COVID-19 выдающийся археолог, доктор исторических наук, профессор Александр Дзиговский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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