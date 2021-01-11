Юг Одесской области засыпало снегом (фото, видео)

Сегодня днем, 11 января, в Одесской области, как и предсказывали синоптики, выпал снег.

По сообщению Телеграм-канала The weather lab, в частности, «повезло» жителям Белгород-Днестровского, Сараты, Усть-Дунайска, Болграда, Вилково и Измаила – там выпало от 1,3 до 3,8 мм осадков.

Отметим, что в настоящее время в Одессе снега не наблюдается.

Ранее сообщалось, что ночью и днем 11 января по Одесской области, а ночью и утром по Одессе ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Фото: The weather lab

Видео: Odessa online