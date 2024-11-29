Главная елка в Измаиле будет гораздо дешевле: где удалось сэкономить

Елка будет такой же, как и в прошлом году. Закупку нового дерева и украшений в этом году не планируют. Также в городе откажутся от дополнительной иллюминации и массовых праздничных мероприятий для детей.

Согласно плану, установку елки завершат до 6 декабря, когда отмечается День Святого Николая. Для сравнения, в 2022 году город вообще отказался от елки и праздничной иллюминации.

В Одессе пока официальной информации о новогодней елке не было. В прошлом году ее начали устанавливать на Дерибасовской 2 декабря. При этом некоторые магазины, кофейни и другие заведения уже устанановили свои елки.

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