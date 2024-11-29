Головна ялинка в Ізмаїлі буде значно дешевшою: де вдалося зекономити

Ялинка буде такою самою, як і минулого року. Закупівлю нового дерева та прикрас цьогоріч не планують. Також у місті відмовляться від додаткової ілюмінації та масових святкових заходів для дітей.

Згідно з планом, встановлення ялинки завершать до 6 грудня, коли відзначається День Святого Миколая. Для порівняння, у 2022 році місто взагалі відмовилося від ялинки та святкової ілюмінації.

В Одесі поки що офіційної інформації щодо новорічної ялинки не було. Минулого року її почали встановлювати на Дерибасівській 2 грудня. Водночас вже деякі магазини, кав’ярні та інші заклади вже встановили свої ялинки.

Також радимо подивитися фотоісторію ялинки на Думській площі за 11 років.