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Головна ялинка в Ізмаїлі буде значно дешевшою: де вдалося зекономити

Головна ялинка в Ізмаїлі буде значно дешевшою: де вдалося зекономити

На площі Перемоги в Ізмаїлі найближчими днями розпочнеться монтаж новорічної ялинки. Її прикрасять іграшками, які були придбані до початку повномасштабного вторгнення. Таке рішення ухвалив виконком Ізмаїльської міської ради.

Ялинка буде такою самою, як і минулого року. Закупівлю нового дерева та прикрас цьогоріч не планують. Також у місті відмовляться від додаткової ілюмінації та масових святкових заходів для дітей.

Згідно з планом, встановлення ялинки завершать до 6 грудня, коли відзначається День Святого Миколая. Для порівняння, у 2022 році місто взагалі відмовилося від ялинки та святкової ілюмінації.

В Одесі поки що офіційної інформації щодо новорічної ялинки не було. Минулого року її почали встановлювати на Дерибасівській 2 грудня. Водночас вже деякі магазини, кав’ярні та інші заклади вже встановили свої ялинки.

Також радимо подивитися фотоісторію ялинки на Думській площі за 11 років.

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