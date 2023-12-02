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На Дерибасівській – великий клопіт: почалось встановлення новорічної ялинки (фоторепортаж)

На Дерибасівській – великий клопіт: почалось встановлення новорічної ялинки (фоторепортаж)

У першу суботу останнього місяця воєнного року Одеса поринула в туман та чергову затяжну повітряну тривогу. А на головній вулиці міста люди спостерігають за роботою комунальників: йде процес встановлення великої новорічної ялинки.

Ці роботи тривають зазвичай довго. Ялинка встановлюється не на своєму звичному місці (напроти Одеського ярмарку), а ближче до Міського саду. Так само було і минулого року.

На Дерибасовской собирают елку
Монтаж новогодней елки на Дерибасовской, 2 декабря 2023
Монтаж новогодней елки в Одессе
В центре Одессы собирают елку
Монтаж елки в Одессе

Ялинка штучна, знов-таки як минулого року. Монтаж ялинки триватиме до понеділка, а її відкриття відбудеться шостого грудня – на День Святого Миколая.

Ялинка встановлюється за гроші меценатів, а не з міського бюджету.

На Дерибасовской, 2 декабря 2023
Монтаж главной елки в Одессе
В Одессе начали монтировать новогоднюю елку
Одесса предновогодняя, 2 декабря 2023
Одесса, монтаж главной елки, 2 декабря 2023

Нагадаємо, минулого року ялинку встановлювали 28 грудня.

Поруч з місцем, де проходить монтаж ялинки, вже з’являються різдвяно-новорічні фотозони.

Новогодняя фотозона в Одессе

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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