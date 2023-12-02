На Дерибасівській – великий клопіт: почалось встановлення новорічної ялинки (фоторепортаж)

Ці роботи тривають зазвичай довго. Ялинка встановлюється не на своєму звичному місці (напроти Одеського ярмарку), а ближче до Міського саду. Так само було і минулого року.

Ялинка штучна, знов-таки як минулого року. Монтаж ялинки триватиме до понеділка, а її відкриття відбудеться шостого грудня – на День Святого Миколая.

Ялинка встановлюється за гроші меценатів, а не з міського бюджету.

Нагадаємо, минулого року ялинку встановлювали 28 грудня.

Поруч з місцем, де проходить монтаж ялинки, вже з’являються різдвяно-новорічні фотозони.

Фото авторки