Вступил в силу Закон о мобилизации: как обновить данные без посещения ТЦК и где скачать нужное приложение

Сегодня, 18 мая 2024 года, вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные украинцы в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные. И чтобы не пришлось стоять в очередях и удобно выполнить норму закона без посещения ТЦК, Министерство цмфровой трансформации Украины предлагает военнообязанным обновить военно-учетные данные в ЦНАП. Кроме того, уже доступно для скачивания мобильное приложение «Резерв+».
Как обновить свои данные в ЦНАП
Чтобы военнообязанным украинцам не пришлось стоять в долгих очередях Минцифра разработала электронный функционал для ЦНАПов, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК. Как это работает, объясняют на странице ведомства в Facebook:
- военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦНАП и предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их;
- администратор вносит данные в электронную систему;
- информация автоматически подтягивается в систему «Оберіг»;
- заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАП об актуализации данных.
«Даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦНАПе. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа», – предлагают в Минцифры.
Подробная инструкция представлена на инфографике:
В Министерстве также заверили, что научили работать с электронной платформой 8 300+ администраторов ЦНАП, и с сегодняшнего дня администраторы постепенно получают доступ к электронному функционалу.
Приложение «Резерв+»: где его можно скачать?
Ранее мы уже сообщали, что с 18 мая 2024 года Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение «Резерв+», что позволит военнообязанным, призывникам и резервистам обновлять свои учетные данные онлайн, в удобное для них время.
Сегодня стало известно, что приложение «Резерв+» уже доступно для скачивания:
Вас также может заинтересовать наш материал: Мобилизация с 18 мая: как будет проходить и чего ждать «уклонистам».