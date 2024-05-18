Вступил в силу Закон о мобилизации: как обновить данные без посещения ТЦК и где скачать нужное приложение

Как обновить свои данные в ЦНАП

Чтобы военнообязанным украинцам не пришлось стоять в долгих очередях Минцифра разработала электронный функционал для ЦНАПов, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК. Как это работает, объясняют на странице ведомства в Facebook:

военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦНАП и предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их;

администратор вносит данные в электронную систему;

информация автоматически подтягивается в систему «Оберіг»;

заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАП об актуализации данных.

«Даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦНАПе. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа», – предлагают в Минцифры.

Подробная инструкция представлена на инфографике:

В Министерстве также заверили, что научили работать с электронной платформой 8 300+ администраторов ЦНАП, и с сегодняшнего дня администраторы постепенно получают доступ к электронному функционалу.

Приложение «Резерв+»: где его можно скачать?

Ранее мы уже сообщали, что с 18 мая 2024 года Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение «Резерв+», что позволит военнообязанным, призывникам и резервистам обновлять свои учетные данные онлайн, в удобное для них время.

Сегодня стало известно, что приложение «Резерв+» уже доступно для скачивания:

для IOS здесь

для Android здесь.

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