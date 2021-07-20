Новости Одессы и Одесской области

Гибель полицейского, освобождение моряков и провокативная фотолокация: новости Одессы за 19 июля

Гибель полицейского, освобождение моряков и провокативная фотолокация: новости Одессы за 19 июля

В понедельник, 19 июля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Киев затопило. И всего-то за полчаса. Дождь был такой интенсивный, что за раз выдал недельную норму осадков.

В Грузии освободили одесских «политических» заключенных. Яхтсмены возвращаются домой как и положено – на яхте.

На трассе Одесса-Мелитополь трагически погиб патрульный: он остановил разогнавшийся грузовик, а тот не успел вовремя остановиться и наехал на молодого полицейского.

Одесские рестораны и кафе показали высокий класс – сразу 25 из них будут соревноваться за звание лучшего в стране по версии премии «СОЛЬ-2021».

В Одессе продолжают создавать полноценную велосеть. На Александровском проспекте появился велопереезд, который соединил две велодорожки на улице Краснова.

А на одесском пляже придумали странный креатив. Там предлагают сфотографироваться на фоне странной надувной кучи коричневого цвета.

Вы также можете ознакомиться с подборкой основных новостей Одессы за 18 июня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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