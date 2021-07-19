Сколько одесских кафе и ресторанов стали финалистами премии «СОЛЬ-2021»

25 одесских кафе и ресторанов будут бороться за право быть лучшими в стране. Они стали финалистами Национальной ресторанной премии «СОЛЬ-2021».

Об этом сообщает пресс-центр премии.

В частности, заведения Одессы попали в такие номинации премии:

Лучшая кофейня:

Atelier. Design & Coffee;

Foundation Coffee Roasters.

Лучший ресторан украинской кухни:

U Reastaurant about u.

Лучший ресторан национальной кухни:

Nonna Letizia;

Fratelli.

Лучшая кондитерская:

Yablonska Patisserie;

Make My Cake.

Лучший ресторан с винной картой:

YUG.

Лучший пивной ресторан:

Tref Cefe Beer Hub;

Beerteka.

Открытие года:

Yourz Space Bistro.

Лучший бар:

The Fitz;

Boffo Gallery Bar;

12 monkeys;

Flacon Bar.

Лучшее городское кафе:

Lou Lou;

Forty Five;

Dizyngoff.

Лучший ресторан при гостинице:

Le Grand Cafe Bristol (Bristol Hotel);

Brik.space, (Brik Hotel).

Лучшее кафе-пекарня:

Breadway.

Лучший ресторан азиатской кухни:

Suke.

Лучший винный выбор:

Sparkling Wine Gallery;

Vinobroteria;

Old Oak Vinoteka.

Таким образом, одесские заведения представлены в 13-ти из 17-ти номинаций конкурса этого года.

Справка:

Национальная ресторанная премия «СОЛЬ» вручается с 2013 года лучшим украинским ресторанам, барам, кафе, пекарням и кондитерским. Главный приз премии – медная сковорода одного из самых дорогих французских брендов кухонной посуды для профессионалов. Она вручается ресторанам, которые самостоятельно номинировались на участие, были названы экспертами и выдержали проверку профессионального жюри.

В 2021 году церемония награждения состоится 28 ноября.

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Фото: RestOn