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Сколько одесских кафе и ресторанов стали финалистами премии «СОЛЬ-2021»

Сколько одесских кафе и ресторанов стали финалистами премии «СОЛЬ-2021»

25 одесских кафе и ресторанов будут бороться за право быть лучшими в стране. Они стали финалистами Национальной ресторанной премии «СОЛЬ-2021».

Об этом сообщает пресс-центр премии.

В частности, заведения Одессы попали в такие номинации премии:

Лучшая кофейня:

  • Atelier. Design & Coffee;
  • Foundation Coffee Roasters.

Лучший ресторан украинской кухни:

  • U Reastaurant about u.

Лучший ресторан национальной кухни:

  • Nonna Letizia;
  • Fratelli.

Лучшая кондитерская:

  • Yablonska Patisserie;
  • Make My Cake.

Лучший ресторан с винной картой:

  • YUG.

Лучший пивной ресторан:

  • Tref Cefe Beer Hub;
  • Beerteka.

Открытие года:

  • Yourz Space Bistro.

Лучший бар:

  • The Fitz;
  • Boffo Gallery Bar;
  • 12 monkeys;
  • Flacon Bar.

Лучшее городское кафе:

  • Lou Lou;
  • Forty Five;
  • Dizyngoff.

Лучший ресторан при гостинице:

  • Le Grand Cafe Bristol (Bristol Hotel);
  • Brik.space, (Brik Hotel).

Лучшее кафе-пекарня:

  • Breadway.

Лучший ресторан азиатской кухни:

  • Suke.

Лучший винный выбор:

  • Sparkling Wine Gallery;
  • Vinobroteria;
  • Old Oak Vinoteka.

Таким образом, одесские заведения представлены в 13-ти из 17-ти номинаций конкурса этого года.

Справка:

Национальная ресторанная премия «СОЛЬ» вручается с 2013 года лучшим украинским ресторанам, барам, кафе, пекарням и кондитерским. Главный приз премии – медная сковорода одного из самых дорогих французских брендов кухонной посуды для профессионалов. Она вручается ресторанам, которые самостоятельно номинировались на участие, были названы экспертами и выдержали проверку профессионального жюри.

В 2021 году церемония награждения состоится 28 ноября.

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Фото: RestOn

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Редакция ПРОФИЛЬ

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