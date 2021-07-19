Сколько одесских кафе и ресторанов стали финалистами премии «СОЛЬ-2021»

25 одесских кафе и ресторанов будут бороться за право быть лучшими в стране. Они стали финалистами Национальной ресторанной премии «СОЛЬ-2021».
Об этом сообщает пресс-центр премии.
В частности, заведения Одессы попали в такие номинации премии:
Лучшая кофейня:
- Atelier. Design & Coffee;
- Foundation Coffee Roasters.
Лучший ресторан украинской кухни:
- U Reastaurant about u.
Лучший ресторан национальной кухни:
- Nonna Letizia;
- Fratelli.
Лучшая кондитерская:
- Yablonska Patisserie;
- Make My Cake.
Лучший ресторан с винной картой:
- YUG.
Лучший пивной ресторан:
- Tref Cefe Beer Hub;
- Beerteka.
Открытие года:
- Yourz Space Bistro.
Лучший бар:
- The Fitz;
- Boffo Gallery Bar;
- 12 monkeys;
- Flacon Bar.
Лучшее городское кафе:
- Lou Lou;
- Forty Five;
- Dizyngoff.
Лучший ресторан при гостинице:
- Le Grand Cafe Bristol (Bristol Hotel);
- Brik.space, (Brik Hotel).
Лучшее кафе-пекарня:
- Breadway.
Лучший ресторан азиатской кухни:
- Suke.
Лучший винный выбор:
- Sparkling Wine Gallery;
- Vinobroteria;
- Old Oak Vinoteka.
Таким образом, одесские заведения представлены в 13-ти из 17-ти номинаций конкурса этого года.
Справка:
Национальная ресторанная премия «СОЛЬ» вручается с 2013 года лучшим украинским ресторанам, барам, кафе, пекарням и кондитерским. Главный приз премии – медная сковорода одного из самых дорогих французских брендов кухонной посуды для профессионалов. Она вручается ресторанам, которые самостоятельно номинировались на участие, были названы экспертами и выдержали проверку профессионального жюри.
В 2021 году церемония награждения состоится 28 ноября.
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Фото: RestOn