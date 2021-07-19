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Трагедия на трассе Одесса – Мелитополь: погиб молодой полицейский

Трагедия на трассе Одесса – Мелитополь: погиб молодой полицейский

В ночь на понедельник, 19 июля, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск погиб при исполнении сотрудник патрульной полиции Херсонcкой области.

По сообщению ведомства, около двух часов ночи инспектор остановил грузовик. В этот момент водитель еще одной фуры не учел дорожную обстановку и ее сбавил вовремя скорость. В результате фура наехала на служебный автомобиль патрульной службы и на стоявшего возле машины правоохранителя.

В аварии погиб 29-летний полицейский, который работал в полиции с 2018 года. Он скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют правоохранители.

Уночі нашу поліцейську родину спіткала страшна трагедія — під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув наш…

Опубликовано Патрульна поліція Херсонської області Воскресенье, 18 июля 2021 г.

 

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Фото иллюстрационное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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