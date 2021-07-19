Одесские моряки, освобожденные в Грузии, вернутся домой на яхте

Двух яхтсменов задержали в декабре 2020 года. Грузинские власти обвинили их в незаконном пересечении границы.

Новость об освобождении одесситов сообщил президент Владимир Зеленский. 19 июля он совершил визит в Грузию.

То, что в Грузии отпустили яхтсменов перед визитом президента, в Украине рассматривают как жест доброй воли.

Сам Владимир Зеленский написал в своем твиттере:

Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнёрства между нашими странами.

Юрий Хомич и Владимир Дьяченко провели 8 месяцев в СИЗО. Их задержание в Украине рассматривали как политическое. Вместе с ними был задержан владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин.

Он был приближенным лицом к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который ныне в опале у себя на родине.

Грузинский суд приговорил одесских моряков к 4 годам лишения свободы, но потом их помиловали. Михаила Батурина также освободили.

Яхтсмены не захотели возвращаться в Украину на самолете и сейчас заняты подготовкой своей яхты к путешествию обратно в Одессу.

Ранее “Одесская Жизнь” писала о теплоходе Arvin, перевозившем грузы в Грузию и затонувшем у турецких берегов.

Скриншот и фото из твиттера Владимира Зеленского