Креатив по-одесски: туристам предлагают сделать фото с надувной какашкой

Одесские предприниматели решили немного покреативить с целью привлечения туристов.

Так, на Золотом берегу предлагают сделать фото со, скажем так, нетривиальным «аксессуаром»: надувной… фекальной массой.

Такой фотофакт обнародовал Телеграм-канал «УСИ».

При этом желающим сделать незабываемое «фото с г…ном» придется выложить за него 10 гривен.

Хотя, не исключаем, что желающие таки найдутся.

А вы бы сделали такое фото?

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, как предприимчивые одесситы поселили отдыхающих в подвал «с видом на море».

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