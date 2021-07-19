Новости Одессы и Одесской области

В Киеве после ливня затопило улицы, тротуары и станции метро: грозит ли циклон Одессе? (видео)

В Киеве после ливня затопило улицы, тротуары и станции метро: грозит ли циклон Одессе? (видео)

Проливной дождь длился около получала, но при этом выпала недельная норма осадков.

Прогноз синоптиков неутешителен – непогода продлится до конца суток. Фронт непогоды не останвоился на столице и продвигается дальше. Ливни, грозы со шквалами и градом ожидаются в 15 областях.

Виной всему северный циклон Christoph. Для южных областей, к каковым относится и Одесская, прогноз синоптиков более умеренный. Пока прогнозируют только снижение температуры до комфортных +28 градусов в среду и четверг с возможностью небольших осадков.

Но через пару ней жара вернется.

Так что у одесситов другие проблемы – как справиться с аномальной жарой.

Киев затопило
Киев затопило
Киев затопило
Киев затопило
Киев затопило
Киев затопило

 

Видео: STORM VIDEO NEWS, фото SWF

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Редакция ПРОФИЛЬ

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