Улице Толбухина в Одессе еще долго оставаться «убитой»

О необходимости ремонта улицы Толбухина говорят давно. Состояние проезжей части там: сплошные ямы, колдобины да грязь. Ремонт даже несколько раз начинали, но бросали. В чем проблема сейчас, стало известно на сессии горсовета 9 февраля.

Начать ремонт улицы Толбухина городские власти смогут не ранее, чем через полгода.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Одессы Михаил Кучук, выступая на сессии городского совета 9 февраля 2022 года.

По его словам, перед тем, как закатывать улицу в асфальт, там необходимо поменять водопроводные трубы и другие сети. На все про все нужны 150 миллиона гривен. Поэтому горсовет хочет сэкономить и сейчас ведет переговоры с «Инфоксводоканалом» и ДТЭК «Одесские электросети», чтобы они взяли расходы по замене коммуникаций на себя.

По расчетам мэрии, на это уйдет примерно полгода.

На сессии также обсуждался вопрос строительства подземного паркинга в самом центре Одессы, под Соборной площадью. Депутаты выделили 500 тысяч гривен на разработку проекта.

Сама же сессия традиционно уже началась с митингов перед зданием мэрии. Там протестовали против высоких коммунальных тарифов, против застройщиков-мошенников, и против застройки зеленой зоны застройщиками.

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