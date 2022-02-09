Заоблачные тарифы в Одессе: счетчики оплатит город, а расходы пусть компенсирует правительство

9 февраля перед одесской мэрией протестовали против высоких тарифов на тепло для жителей домов без счетчиков. К митингующим вышли директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова и директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

Они сообщили, что для домов, где еще нет счетчиков, планируют выделить средства на установку оборудования.

Что касается повышенных расходов за тепловую энергию, которые несут сейчас одесситы таких домов, то в одесском горсовет хотят обратиться за помощью к правительству, чтобы там выделили деньги для компенсации пострадавшим одесситам.

Депутат Богдан Гиганов попросил внести в повестку дня обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю о компенсации долгов жителей Одессы за жилищно-коммунальные услуги, дома которых не оборудованы узлами коммерческого учета тепловой энергии.

Напомним, что многие жители Одессы получили за декабрь платежки за с шокирующими цифрами за отопление. Его стоимость выросла в несколько раз.

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