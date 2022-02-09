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Заоблачные тарифы в Одессе: счетчики оплатит город, а расходы пусть компенсирует правительство

Заоблачные тарифы в Одессе: счетчики оплатит город, а расходы пусть компенсирует правительство

9 февраля перед одесской мэрией протестовали против высоких тарифов на тепло для жителей домов без счетчиков. К митингующим вышли директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова и директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

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Они сообщили, что для домов, где еще нет счетчиков, планируют выделить средства на установку оборудования.

Что касается повышенных расходов за тепловую энергию, которые несут сейчас одесситы таких домов, то в одесском горсовет хотят обратиться за помощью к правительству, чтобы там выделили деньги для компенсации пострадавшим одесситам.

Депутат Богдан Гиганов попросил внести в повестку дня обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю о компенсации долгов жителей Одессы за жилищно-коммунальные услуги, дома которых не оборудованы узлами коммерческого учета тепловой энергии.

Напомним, что многие жители Одессы получили за декабрь платежки за с шокирующими цифрами за отопление. Его стоимость выросла в несколько раз.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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