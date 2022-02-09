В Одесском горсовете началась сессия, а перед горсоветом сразу три митинга протеста

Очередная сессия Одесского городского совета началась сегодня в 10 часов утра. Чуть раньше на Думской площади перед мэрией собрались протестующие.
В повестку дня вошли вопросы:
- о бюджете и финансах;
- о целевых программах;
- об объектах коммунальной собственности;
- о земельных правоотношениях;
- о создании, прекращении, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, заведений и их деятельности.
Депутаты еще только собирались в горсовете, а перед зданием мэрии уже начались митинги. Мы насчитали три темы:
- против разрушения зеленой зоны застройщиками;
- поднятия тарифов;
- требующих вернуть деньги обманутых инвесторов.
В этот раз митинги проходят мирно и без и эксцессов. Напомним, что перед прошлой сессией у входа в горсовет возникла потасовка. Тогда внутрь здания пытались прорваться общественные активисты и нардеп Артем Дмитрук.
Также недавно мы сообщали, что под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался.
Фото «Суспільне. Одеса»
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