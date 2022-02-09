В Одесском горсовете началась сессия, а перед горсоветом сразу три митинга протеста

Очередная сессия Одесского городского совета началась сегодня в 10 часов утра. Чуть раньше на Думской площади перед мэрией собрались протестующие.

В повестку дня вошли вопросы:

о бюджете и финансах;

о целевых программах;

об объектах коммунальной собственности;

о земельных правоотношениях;

о создании, прекращении, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, заведений и их деятельности.

Депутаты еще только собирались в горсовете, а перед зданием мэрии уже начались митинги. Мы насчитали три темы:

против разрушения зеленой зоны застройщиками;

поднятия тарифов;

требующих вернуть деньги обманутых инвесторов.

В этот раз митинги проходят мирно и без и эксцессов. Напомним, что перед прошлой сессией у входа в горсовет возникла потасовка. Тогда внутрь здания пытались прорваться общественные активисты и нардеп Артем Дмитрук.

Также недавно мы сообщали, что под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался.

Фото «Суспільне. Одеса»

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