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В Одесском горсовете началась сессия, а перед горсоветом сразу три митинга протеста

В Одесском горсовете началась сессия, а перед горсоветом сразу три митинга протеста

Очередная сессия Одесского городского совета началась сегодня в 10 часов утра. Чуть раньше на Думской площади перед мэрией собрались протестующие.

Рецепты

В повестку дня вошли вопросы:

  • о бюджете и финансах;
  • о целевых программах;
  • об объектах коммунальной собственности;
  • о земельных правоотношениях;
  • о создании, прекращении, изменении наименования, утверждении уставов (положений) коммунальных предприятий, учреждений, заведений и их деятельности.

Депутаты еще только собирались в горсовете, а перед зданием мэрии уже начались митинги. Мы насчитали три темы:

  • против разрушения зеленой зоны застройщиками;
  • поднятия тарифов;
  • требующих вернуть деньги обманутых инвесторов.

В этот раз митинги проходят мирно и без и эксцессов. Напомним, что перед прошлой сессией у входа в горсовет возникла потасовка. Тогда внутрь здания пытались прорваться общественные активисты и нардеп Артем Дмитрук.

Также недавно мы сообщали, что под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался.

Фото «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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