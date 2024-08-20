В Одесской области фельдшер «скорой» сдавал врагу важную информацию

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина по собственной инициативе помогал спецслужбам рф — сдавал агрессору места дислокации личного состава подразделений Сил ТрО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны на территории Измаильского района.

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Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой заходов грузовых судов в местный порт.

Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО, которая обороняет воздушное пространство южного региона.

Разведывательную информацию фельдшер собирал в ходе поездок по прибрежной территории, в частности во время вызовов «скорой».

Сообщается, что мужчину завербовали еще в апреле этого года, когда он публиковал антиукраинские комментарии в российских телеграмм-каналах.

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В качестве вознаграждения за свои «услуги» агент рассчитывал на руководящую должность в оккупационной администрации, в случае захвата региона.

Медработнику сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.