Готовили теракт на юге: в Одессе задержали подростков — агентов фсб

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что трое одесситов должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины. Парней задержали после того как им удалось осуществить один подрыв в Киеве.

По материалам дела, в середине ноября этого года 17-летний одессит прибыл в Киев, где заложил взрывчатку вблизи здания одного из государственных органов Украины.

Взрывное устройство было начинено гвоздями и шурупами, а приводилось в действие модулем дистанционного управления.

Установлено, что парень скрывался в арендованных квартирах столицы, а затем поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов.

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Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали подрывника «на горячем», когда он приобрел «начинку» для еще одной взрывчатки.

Также были задержаны его сообщники — двое одесситов в возрасте 15 и 20 лет, которые поджигали отделения Укрпочты в Одессе и Николаеве.

Следователи установили, что все трое парней удаленно «замыкались» на одного российского куратора и были завербованы через телеграм-каналы.

Двое старших парней сейчас находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего участника группы.

Молодым людям сообщили о подозрении в организации теракта и поджоге. Им грозит до 10 лет лишения свободы.