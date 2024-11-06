Новости Одессы и Одесской области

Военный пенсионер наводил на Одессу ракеты и дроны

Военный пенсионер наводил на Одессу ракеты и дроны

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который корректировал удары по Николаеву и Одессе и формировал новую агентурную сеть страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военный пенсионер из Николаевской области попал в поле зрения оккупантов во время своих поездок в россию еще до полномасштабной войны.

После начала российского вторжения на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб и предложил ему сотрудничество. В обмен на помощь рашистам мужчине пообещали «эвакуацию» в россию с последующим решением его материальных вопросов.

По указанию российского спецслужбиста агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов и ракет.

Также предатель проводил доразведку на местах «прилетов», чтобы проинформировать фсб о последствиях вражеских атак.

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Кроме того пенсионер подыскивал «кандидатов в новые агенты рф». Для этого он пытался использовать своих знакомых — бывших правоохранителей, у которых расспрашивал о настроениях действующих сотрудников.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину по месту жительства. Ему сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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