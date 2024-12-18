Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области российский агент охотился за F-16

В Одесской области российский агент охотился за F-16

Военная контрразведка разоблачила и обезвредила сеть российских агентов которая специализировалась на «охоте» за F-16 в Украине. Ее участники шпионили за военными в Одесской и еще четырех областях Украины. 

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру) входили 12 агентов, в том числе дезертиры ВСУ, завербованные российской спецслужбой.

Агенты действовали отдельно, подчиняясь резиденту, который находился на Днепропетровщине и использовал фальшивые документы, такие как «удостоверение волонтера» и «активиста-антикоррупционера». Он привлек сообщников из Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

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В основные задачи шпионов входила: разведка позиций ПВО, выявление военных аэродромов и адресов предприятий, которые производят средства борьбы с российскими дронами. Для сбора информации они привлекали знакомых, в частности военных.

Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала организатора и сообщила о подозрении его ключевым сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети.

За госизмену им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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