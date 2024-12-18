В Одесской области российский агент охотился за F-16

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру) входили 12 агентов, в том числе дезертиры ВСУ, завербованные российской спецслужбой.



Агенты действовали отдельно, подчиняясь резиденту, который находился на Днепропетровщине и использовал фальшивые документы, такие как «удостоверение волонтера» и «активиста-антикоррупционера». Он привлек сообщников из Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

В основные задачи шпионов входила: разведка позиций ПВО, выявление военных аэродромов и адресов предприятий, которые производят средства борьбы с российскими дронами. Для сбора информации они привлекали знакомых, в частности военных.

Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала организатора и сообщила о подозрении его ключевым сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети.

За госизмену им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Читайте также: В Одессе задержали корректировщика двойного удара «искандерами» 15 марта