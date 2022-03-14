Они сражаются за Украину: кто из звезд шоу-бизнеса взял в руки оружие?

В это непростое для Украины время бороться с российским агрессором вышли не только профессиональные военные, но и обычные люди, и даже звезды. Так, многие представители украинского шоу-бизнеса на время оставили искусство и взяли в руки оружие, чтобы защитить свою страну от рашистских оккупантов. Кто эти смельчаки, узнавала «Одесская жизнь».

Андрей Хлывнюк

Музыкант, композитор и лидер группы «Бумбокс» еще 24 февраля вступил в ряды территориальной обороны Киева. Патрулируя улицы возле Михайловского собора, Хлывнюк спел казацкую песню «Ой у лузі червона калина». Теперь эту композицию поют во всем мире.

«Я горжусь быть частью добровольцев, которые усиливают патрульную полицию города Киев. Мы также занимаемся охраной правопорядка, обеспечиваем гуманитарную помощь гражданам. Так как в столице еще осталось много людей, находящихся в бомбоубежищах. Они требуют внимания: продуктов, медикаментов и даже эвакуации из тех мест, где идут самые горячие бои. Это постоянная работа. Подразделение спит по очереди по часам»,

– сообщает Андрей.

Олег Сенцов

Украинский режиссер из Крыма, бывший политзаключенный Олег Сенцов не понаслышке знает, что такое российская агрессия. И он готов на все, чтобы остановить врага.

«Мало пишу, потому что много дел. Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, оказывайте сопротивление в тылу агрессора»,

– призывает режиссер.

Виктор Бронюк

Лидер группы «ТІК» с 2014 года помогает воинам АТО, и сейчас тоже решил защищать Украину от российских оккупантов. Так как певец почетный гражданин Винницы, он присоединился к территориальной обороне Винницкой области.

Тарас Тополя и группа «Антітіла»

Рок-музыкант и его группа также присоединились к территориальной обороне:

«Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие для защиты Украины и присоединились к ВСУ»

Дмитрий Дикусар

Харизматичный танцор и любимец женщин тоже не остался в стороне и еще в первые дни войны пошел защищать свою родину, теперь он в составе ВСУ. Об этом Дигусар сообщил в социальной сети, опубликовав видео из военкомата:

«Сегодня пополнил ряды. Потанцуем!»

Алексей Тритенко и Ахтем Сеитаблаев

Коллеги и друзья с первых дней войны бдят врага в окопах. Крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев и популярный украинский актер Алексей Тритенко пошли защищать Украину в рядах теробороны.

Игорь Кондратюк

Известный музыкальный продюсер присоединился к теробороне Житомирской области. Об этом он заявил еще 27 февраля.

Василий Ломаченко и Александр Усик

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровского в Одесской области. А вот украинский боксер из Крыма Александр Усик записался в территориальную оборону Киева.

Даниель Салем

Одессит и ведущий многих популярных шоу, занимается сбором средств для военных и стоит на защите Одессы:

«Нет прощения тому, кто хочет отобрать у тебя твое. Нет прощения тому, кто убивает невинных. Нет прощения тому, кто разделяет близких на неопределенное время! Но ничего… Легко обретенное счастье не может длиться долго. Поэтому мы сейчас пройдем все эти муки и насладимся нашей победой. На века!»

Сергей Притула

Известный ведущий и активист, собрал вокруг себя волонтеров, которые занимаются разным видом помощи:

«Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину, как вы любите украинцев, как вы любите украинский язык. И вы все очень неплохо здесь зарабатывали деньги. Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И сейчас именно то время, когда надо вынуть язык из ж… и начать что-то делать. Потому что если вы только будете писать в своих Instagram и Facebook, как вам стыдно и больно, от этого ничего не изменится. Свой стыд и свою боль оставьте при себе. Нам сейчас нужны ваши действия, потому что бездействие сейчас будет равно соучастию. И если вы не будете ничего делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и кровь ваших русских парней, которых мы сейчас убиваем в Украине. Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите туда своих сторонников, людей, которые на вас ориентируются! Вы же звезды и лидеры общественного мнения! Или… заткнитесь»,

– обратился он к своим российским коллегам.

Святослав Вакарчук

Лидер группы «Океан Ельзы» записался в ряды львовской территориальной обороны. Сейчас он разъезжает по Украине и поддерживает бойцов.

Святослав Вакарчук побывал в Одессе и признался одесситам, что для него это один из самых любимых городов:

«Я уверенно могу сказать, что Одесса находится в надежных руках. Ее защищает лучшая, самая смелая армия в мире! Десятки тысяч людей записываются в территориальную оборону. Их уже негде размещать, но люди идут и идут. Если у кого-то до сегодняшнего дня были какие-то сомнения, то я хочу сказать, что ни Одессу, ни другие города, такие как Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, Киев враг никогда не возьмет. И очень важно, чтобы все это понимали. Одесса и вся Украина под надежной защитой. Независимо от политических предпочтений и взглядов все должны сегодня бороться вместе для защиты нашей страны».

Андре Тан

Известный на весь мир модельер шьет для украинских защитников спальные мешки, а также жилеты и другую практичную одежду. Для наших героев уже было сшито более 1000 флисовых кофт, более 1000 флисовых штанов, более 2000 пар нижнего белья, более 1000 теплых жилетов и 500 спальных мешков.

«Могли ли мы представить, что компания ANDRE TAN в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды. Ответ очевиден. Однако мы гордимся, что сегодня делаем именно это! Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и теробороны, гордимся частью величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой!».

Владимир Кличко

Легендарный боксер также встал на защиту Украины и еще 2 февраля записался в бригаду территориальной обороны Киева.

«Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и ровняете с землей наши города и дома! Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на веки»,

– говорит Владимир.

Ранее мы рассказывали, кто из именитых актеров, режиссеров, музыкантов и писателей публично заявили о поддержке Украины в нелегкое для нашей страны время.

Фото из открытых источников и из соцсетей знаменитостей