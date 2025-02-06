Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з ТрО – семеро, ВМС – 26, і троє з Повітряних сил). Звільнено з полону також 22 нацгвардійців, 19 прикордонників, одного представника Нацполіції.
«Вони захищали українську землю від ворога в Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській областях, на Херсонщині, Сумщині, Київщині. Зокрема, звільнено нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисників Маріуполя та Азовсталі. Побачать незабаром рідних також українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині», – повідомили в Штабі.
Обмін полоненими, проведений 5 лютого, є 61-м за рахунком обміном від початку повномасштабного російського вторгнення.
«Загалом із російської неволі завдяки роботі штабу за дорученням президента України вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни», – зазначили у Штабі.
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