Новости Одессы и Одесской области

Украина вернула более сотни военнопленных – в их числе и жители Одесчины

Украина вернула более сотни военнопленных – в их числе и жители Одесчины

Сегодня, в субботу, 14 сентября 2024 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и россией. Из российского плена вернули домой 103 украинских военнослужащих. В их числе трое уроженцев Одесской области.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня в Украину вернулись 82 рядовых и сержантов и 21 офицер. Это воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейские, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Мариуполь и «Азовсталь», а также Луганщину, Запорожье и Харьковщину. Подавляющее большинство освобожденных из плена находились там с первых дней войны.

Возвращение военнопленных

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«Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины», – пишет в соцсетях глава государства.

А глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что по предварительной информации, трое из освобожденных сегодня из плена защитников – уроженцы Одесской области. Их возвращение домой стало возможным благодаря постоянной работе по обмену пленными, которую ведут украинские военные и спецслужбы.

103 украинских бойца вернулись домой, 14 сентября 2024

Как сообщалось, в полиции Одесской области создан специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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