Украина вернула более сотни военнопленных – в их числе и жители Одесчины

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня в Украину вернулись 82 рядовых и сержантов и 21 офицер. Это воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничники, полицейские, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Мариуполь и «Азовсталь», а также Луганщину, Запорожье и Харьковщину. Подавляющее большинство освобожденных из плена находились там с первых дней войны.

«Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины», – пишет в соцсетях глава государства.

А глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что по предварительной информации, трое из освобожденных сегодня из плена защитников – уроженцы Одесской области. Их возвращение домой стало возможным благодаря постоянной работе по обмену пленными, которую ведут украинские военные и спецслужбы.

Как сообщалось, в полиции Одесской области создан специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести.