Одесситам напомнили о тех, кто встретит Новый год в российском плену (фоторепортаж)

Виват, Король! К 100-летию Михаила Водяного (фоторепортаж) Это особый зал в Музее Одесского академического театра музыкальной комедии. Потому что он посвящен Королю сцены – Михаилу Водяному. Здесь собираются почитатели его таланта. Это те, кому повезло: они работали с Михаилом Водяным или были зрителями, когда он выходил на сцену. А еще сюда приходят его профессиональные внуки или молодые зрители. ПОДРОБНЕЕ