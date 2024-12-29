Новости Одессы и Одесской области

Одесситам напомнили о тех, кто встретит Новый год в российском плену (фоторепортаж)

Одесситам напомнили о тех, кто встретит Новый год в российском плену (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 29 декабря 2024 года, в центре Одессы, у главной елки города на улице Дерибасовской, состоялась очередная акция протеста – на этот раз она была посвящена защитникам Украины, которые до сих пор находятся в плену у российских оккупантов.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

«Плен = ад», «Плен убивает», «Где Азов», «Свободу защитникам Мариуполя», «На кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил» – таковы лозунги участников этой акции.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе, 29 декабря 2024
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, Кричи про Азов
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, участница
Акция в поддержку военнопленных в Одессе
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, участники

Еще по теме: «Их пытают!..»: в Одессе прошла акция в поддержку пленных азовцев (фото)

А чтобы одесситы не забывали, что много наших военнопленных встретят 2025 год не в кругу семьи, а также чтобы помнили, благодаря кому мы имеем возможность отмечать в том числе и новогодние праздники, плакаты с напоминаниями оставили на ограде новогодней елки.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе, плен убивает
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, напоминание
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, у елки
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, плакаты
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, участники пикета

На акции побывал корреспондент «Одесской жизни»:

Акция в поддержку военнопленных в Одессе, военнопленные
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, они в плену
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, девочка с плакатом
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, дети военнопленных
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, девушка
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, они ждут

Напомним, что подобно ежесубботней акции «Гроші на ЗСУ», пикет в защиту украинских военнопленных проходит каждую неделю.

Читайте также: В Одессе родные пленных протестовали возле офиса Красного Креста (фоторепортаж).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua