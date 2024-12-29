Одесситам напомнили о тех, кто встретит Новый год в российском плену (фоторепортаж)

Сегодня, в воскресенье, 29 декабря 2024 года, в центре Одессы, у главной елки города на улице Дерибасовской, состоялась очередная акция протеста – на этот раз она была посвящена защитникам Украины, которые до сих пор находятся в плену у российских оккупантов.
«Плен = ад», «Плен убивает», «Где Азов», «Свободу защитникам Мариуполя», «На кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил» – таковы лозунги участников этой акции.
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А чтобы одесситы не забывали, что много наших военнопленных встретят 2025 год не в кругу семьи, а также чтобы помнили, благодаря кому мы имеем возможность отмечать в том числе и новогодние праздники, плакаты с напоминаниями оставили на ограде новогодней елки.
На акции побывал корреспондент «Одесской жизни»:
Напомним, что подобно ежесубботней акции «Гроші на ЗСУ», пикет в защиту украинских военнопленных проходит каждую неделю.
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