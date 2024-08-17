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Ему навсегда останется 26: в бою за Украину погиб защитник из Арциза

Ему навсегда останется 26: в бою за Украину погиб защитник из Арциза

Арцизская громада в трауре: в борьбе за независимость Украины 13 августа 2024 года, исполняя свой воинский долг, погиб наш Герой, житель города Арциз Кирилл Андреевич Мягченко.

Об этом сообщил мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Он рассказал, что павший за Украину воин навсегда останется в воспоминаниях близких, родных и собратьев как храбрый, надежный друг и товарищ.

Учился Кирилл в Арцизской школе №1. С начала введения военного положения в Украине, Герой пошел добровольцем, был призван по всеобщей мобилизации на военную службу.

«До последнего вздоха он мужественно исполнял свой воинский долг. Во время проведения противником штурмовых действий позиций подразделения, в котором служил Кирилл, получил ранение несовместимое с жизнью. Ему навсегда останется 26…», – рассказал городской голова.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», 13 августа также погиб 29-летний житель Килии Иван Кедик.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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