Ему навсегда останется 26: в бою за Украину погиб защитник из Арциза

Об этом сообщил мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Он рассказал, что павший за Украину воин навсегда останется в воспоминаниях близких, родных и собратьев как храбрый, надежный друг и товарищ.

Учился Кирилл в Арцизской школе №1. С начала введения военного положения в Украине, Герой пошел добровольцем, был призван по всеобщей мобилизации на военную службу.

«До последнего вздоха он мужественно исполнял свой воинский долг. Во время проведения противником штурмовых действий позиций подразделения, в котором служил Кирилл, получил ранение несовместимое с жизнью. Ему навсегда останется 26…», – рассказал городской голова.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», 13 августа также погиб 29-летний житель Килии Иван Кедик.

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