Йому назавжди залишиться 26: у бою за Україну загинув захисник з Арцизу

Арцизька громада у жалобі: у боротьбі за незалежність України 13 серпня 2024 року, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув наш Герой, мешканець міста Арциз Кирило Андрійович М’ягченко.
Про це повідомив мер Арцизу Сергій Парпуланський.
Він розповів, що воїн, який загинув за Україну, назавжди залишиться у спогадах близьких, рідних і побратимів як хоробрий, надійний друг і товариш.
Навчався Кирило в Арцизькій школі №1. З початку введення військового стану в Україні, Герой пішов добровольцем, був призваний по загальній мобілізації на військову службу.
«До останнього подиху він мужньо виконував свій військовий обов’язок. Під час проведення противником штурмових дій позицій підрозділу, в якому служив Кирило, отримав поранення несумісне із життям. Йому назавжди залишиться 26…», – розповів міський голова.
Як повідомляло раніше «Одеське життя», 13 серпня також загинув 29-річний мешканець Кілії Іван Кедік.
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