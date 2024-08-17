Йому назавжди залишиться 26: у бою за Україну загинув захисник з Арцизу

Про це повідомив мер Арцизу Сергій Парпуланський.

Він розповів, що воїн, який загинув за Україну, назавжди залишиться у спогадах близьких, рідних і побратимів як хоробрий, надійний друг і товариш.

Навчався Кирило в Арцизькій школі №1. З початку введення військового стану в Україні, Герой пішов добровольцем, був призваний по загальній мобілізації на військову службу.

«До останнього подиху він мужньо виконував свій військовий обов’язок. Під час проведення противником штурмових дій позицій підрозділу, в якому служив Кирило, отримав поранення несумісне із життям. Йому назавжди залишиться 26…», – розповів міський голова.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», 13 серпня також загинув 29-річний мешканець Кілії Іван Кедік.

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