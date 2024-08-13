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На войне погиб боец, бывший легендой фанатского движения одесского «Черноморца»

На войне погиб боец, бывший легендой фанатского движения одесского «Черноморца»

Во время выполнения боевого задания на юге Украины погиб боец подразделения «Химера» Владимир Крупский. В мирное время он был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».

О непоправимой потере сообщается на странице подразделения «Химера» в Instagram.

Как отмечают побратимы погибшего воина, Владимир Крупский – человек, не нуждающийся в представлении, ведь он был буквально легендой фанатского движения «Черноморца», участником целого ряда наиболее значительных коллективов и околофутбольных событий разных эпох.

С началом полномасштабного вторжения рашистов в Украину в 2022 году Владимир добровольно взял в руки оружие и пошел на защиту своей страны.

«В памяти каждого он останется яркой, харизматичной личностью, верным другом и надежным соратником. Почивай в вечной славе. Вместе с тобой ушла часть жизни каждого из нас», – сказано в сообщении.

Ранее в боях за Украину погиб житель Болградской ОТГ Артем Будян.

Фото со страницы подразделения «Химера» в Instagram

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