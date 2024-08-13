На войне погиб боец, бывший легендой фанатского движения одесского «Черноморца»

Во время выполнения боевого задания на юге Украины погиб боец подразделения «Химера» Владимир Крупский. В мирное время он был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».
О непоправимой потере сообщается на странице подразделения «Химера» в Instagram.
Как отмечают побратимы погибшего воина, Владимир Крупский – человек, не нуждающийся в представлении, ведь он был буквально легендой фанатского движения «Черноморца», участником целого ряда наиболее значительных коллективов и околофутбольных событий разных эпох.
С началом полномасштабного вторжения рашистов в Украину в 2022 году Владимир добровольно взял в руки оружие и пошел на защиту своей страны.
«В памяти каждого он останется яркой, харизматичной личностью, верным другом и надежным соратником. Почивай в вечной славе. Вместе с тобой ушла часть жизни каждого из нас», – сказано в сообщении.
Ранее в боях за Украину погиб житель Болградской ОТГ Артем Будян.
Фото со страницы подразделения «Химера» в Instagram