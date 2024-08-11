«Хотел, чтобы орков здесь не было»: на войне погиб режиссер из Измаила

О трагическом известии сообщил накануне мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Он также рассказал, что Юрий Михайлович Гулий – уроженец Славянска Донецкой области. В Луганске он получил образование специальности «Режиссер-постановщик», свою любовь встретил в Одессе.

Сначала молодая семья жила в Славянске, но, после российского вторжения в Украину в 2014 году супруги переехали в Измаил, родной город жены Юрия. У них родились сын и дочь, которая в этом году должна стать первоклассницей.

А в 2022-м, после начала полномасштабной войны, Юрий Михайлович сказал жене: «Я не буду ждать, пока они придут разрушать и этот дом», – и пошел защищать родную землю.

Он побывал во многих «горячих точках», получил ранения под Соледаром и Бахмутом и был уверен, что должен быть именно там, где больше всего востребован – там, где труднее всего. Был награжден отличием «Ветеран войны» (участник боевых действий), Наградой Президента Украины «За оборону Украины» и Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины «Стальной крест».

Он даже успел поучаствовать в проекте «10 тупых вопросов», который собирал помощь Защитникам и Защитницам. Интервью, в котором именно ему, разведчику, задают вопрос, стало его первой режиссерской работой – и, как выяснилось, последней…

«Мой муж очень хотел, чтобы орков здесь не было, – говорит жена Юрия Михайловича. – Он сделал для этого все».

Юрий Гулий будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

«Громада Измаила, Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего Защитника Украины. Разделяем боль Вашей потери… Вечная память и вечная слава Украинскому Воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь!» – отметил Андрей Абрамченко.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что врач-ветеринар из Одессы Алексей Калугин отдал жизнь за свободу Украины.