Двое воинов из Арцизской громады пали на Донбассе

В Одесской области серьезно пострадали двое мужчин – их ударило электротоком Сегодня ночью в Одесской области серьезные травмы от удара электрическим током получили двое сотрудников одного из предприятий критической инфраструктуры. О происшествии рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. ПОДРОБНЕЕ

564-й день войны: попытка атаковать Киевщину и «день выборов» у оккупантов Сегодня, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, начались пятьсот шестьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только позиций украинских войск, но и гражданской инфраструктуры населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. ПОДРОБНЕЕ

Все оттенки вкуса: какие борщи едят в Одесской области Сегодня, 9 сентября, во вторую субботу первого осеннего месяца отмечается День украинского борща. В этой связи «Одесская жизнь» решила напомнить, какие борщи варят в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ