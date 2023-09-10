Двое воинов из Арцизской громады пали на Донбассе

Война продолжает забирать жизни наши защитников. Двух своих Героев лишилась Арцизская громада Одесской области.
Об этом сообщил Арцизский городской голова Сергей Парпуланский.
Так, домой «на щите» вернулся военный Сергей Савка. Он погиб 21 июля во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Раздолевка Бахмутского района Донецкой области.
«Герой самоотверженно встал на защиту Украины, ее свободы и независимости. Был отдан военной присяге и мужественно исполнял свой военный долг… Ему навсегда останется 36»,
– написал городской голова.
Церемония прощания с погибшим воином состоялась сегодня, 10 сентября.
И в этот же день в громаду снова пришла трагическая весть: погиб еще один Герой – 35-летний военнослужащий из Арциза Иван Камнев. Его жизнь трагически оборвалась 7 сентября во время минометного обстрела вблизи населенного пункта Первомайское Покровского района Донецкой области.
У погибшего остались жена и маленький сын.
«Пусть память о защитнике будет сильнее смерти и навсегда останется в сердцах родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал и уважал его»,
– добавил Сергей Парпуланский.
Церемония прощания с погибшим бойцом состоится завтра, 11 сентября, в Арцизе.
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