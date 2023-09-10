Двоє воїнів з Арцизької громади полягли на Донбасі

На Одещині серйозно постраждали двоє чоловіків – їх вдарило електрострумом Сьогодні вночі на Одещині серйозні травми від удару електричним струмом зазнали двоє співробітників одного з підприємств критичної інфраструктури. Про подію розповіли в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

564-й день війни: спроба атакувати Київщину та «день виборів» у окупантів Сьогодні, в неділю, 10 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот шістдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

В той же час Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ