Двоє воїнів з Арцизької громади полягли на Донбасі

Війна продовжує забирати життя наших захисників. Двох своїх Героїв втратила Арцизька громада Одеської області.
Про це повідомив Арцизький міський голова Сергій Парпуланський.
Так, додому «на щиті» повернувся військовий Сергій Савка. Він загинув 21 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.
«Герой самовіддано став на захист України, її свободи i незалежності. Був відданим військовій присязі і мужньо виконував свій військовий обов’язок… Йому назавжди залишиться 36»,
– написав міський голова.
Церемонія прощання із загиблим воїном відбулася сьогодні, 10 вересня.
І цього ж дня до громади знову прийшла трагічна звістка: загинув ще один Герой – 35-річний військовослужбовець з Арцизу Іван Камнєв. Його життя трагічно обірвалось 7 вересня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області.
У загиблого залишилися дружина та маленький син.
«Нехай пам’ять про захисника буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав і поважав його»,
– додав Сергій Парпуланський.
Церемонія прощання із загиблим бійцем відбудеться завтра, 11 вересня, в Арцизі.
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