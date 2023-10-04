Движение по Николаевской дороге по-новому: когда и как можно ехать (видео)

В мэрии Одессы дали разъяснение по новому режиму движения на Николаевской дороге, где организовали шесть полос путем сужения предыдущих пяти.

Как сообщала “Одесская жизнь, на Николаевской дороге обустроили две реверсивные полосы, полосу для общественного транспорта и велосипедистов, нанесли разметку и установили знаки.

В зависимости от времени, реверсивные полосы будут работать в ту или иную сторону.

С 22:00 до 14:00 в направлении Молодой гвардии до ул. 7 Пересыпское движение разрешено по четырем полосам движения, а именно:

2 полосы работают в реверсном режиме,

одна – в общем режиме,

крайняя полоса – в режиме для общественного транспорта и велосипедистов.

При этом до 22.00 и после 14.00 крайней полосой могут пользоваться и автомобили.

С 15:00 до 21:00 в направлении ул. 7 Пересыпская в Молодую гвардию движение разрешено по четырем полосам, а именно:

2 полосы работают в реверсном режиме,

одна – в общем режиме,

крайняя полоса – в режиме для общественного транспорта и велосипедистов.

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