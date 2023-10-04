Рух Миколаївською дорогою по-новому: коли і як можна їхати (відео)

У мерії Одеси дали роз’яснення щодо нового режиму руху на Миколаївській дорозі, де організували шість смуг шляхом звуження попередніх п’яти.

Як повідомляло “Одеське життя, на Миколаївській дорозі облаштували дві реверсивні смуги, смугу для громадського транспорту та велосипедистів, нанесли розмітку та встановили знаки.

Залежно від часу, реверсивні смуги працюватимуть у той чи інший бік.

З 22:00 до 14:00 у напрямку Молодої гвардії до вул. 7 Пересипський рух дозволено по чотирьох смугах руху, а саме:

2 смуги працюють у реверсному режимі,

одна – у загальному режимі,

крайня смуга – в режимі для громадського транспорту та велосипедистів.

При цьому до 22:00 і після 14:00 крайньою смугою можуть користуватися і автомобілі.

З 15:00 до 21:00 у напрямку вул. 7 Пересипська до Молодої гвардії рух дозволено по чотирьох смугах, а саме:

2 смуги працюють у реверсному режимі,

одна – у загальному режимі,

крайня смуга – в режимі для громадського транспорту та велосипедистів.

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