В Одесской области на три дня частично перекроют железнодорожный переезд

Сегодня, 3 октября, «Укрзализныця» начинает ремонт железнодорожного переезда на трассе Одесса-Рени возле села Холмское. Три дня движение транспорта на этом участке будет усложнено.

Об этом предупреждает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

С 8:00 часов утра 3 октября до 19:00 вечера 6 октября, на дороге М-15 Одесса – Рени (на Бухарест) возле с.Холмское будут выполняться аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезд.

Трасса Одесса-Рени — это автодорога, которая проходит через Сарату, Татарбунары, Болград, Рени и заканчивается на КПП «Рени», далее ведет на Констанцу в Румынии. Является составной частью европейского маршрута E 87. Эта трасса имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает доступ к городам и регионам, расположенным на границе Украины с Молдовой и Румынией.

На время проведения работ будет организовано реверсивное движение транспорта.

Об участках, где ведутся ремонтные работы, водителей будут информировать дорожные знаки.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывая возможное усложнение движения.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала про ремонт моста возле Коблева. На этом участке до середины октября действует реверсивное движение.

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