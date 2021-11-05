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ДТП в Одессе: на поселке Котовского легковушку сплющило о билборд – погиб молодой водитель (фото)

ДТП в Одессе: на поселке Котовского легковушку сплющило о билборд – погиб молодой водитель (фото)

Вечером четверга, 4 ноября, в Одессе произошло ДТП со смертельным исходом на поселке Котовского.

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По сообщению пресс-службы Главка Нацполиции в Одесской области, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору билборда.

Очевидцы уточняют, что это случилось на улице Паустовского. Как видно на представленных фото, удар был такой силы, что легковушку буквально сплющило “в гармошку”, и шансов выжить у водителя практически не было. Он скончался на месте.

ДТП на Котовского2

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что это не единственное смертельное ДТП в Одессе за вечер 4 ноября. Так, на Адмиральском проспекте водитель Opel совершил наезд на пешеходном переходе на сестру и брата. 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги.

После произошедшего водитель бросил машину и сбежал, но вскоре был пойман и задержан. Идет следствие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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