ДТП в Одессе: на поселке Котовского легковушку сплющило о билборд – погиб молодой водитель (фото)

Вечером четверга, 4 ноября, в Одессе произошло ДТП со смертельным исходом на поселке Котовского.
По сообщению пресс-службы Главка Нацполиции в Одесской области, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору билборда.
Очевидцы уточняют, что это случилось на улице Паустовского. Как видно на представленных фото, удар был такой силы, что легковушку буквально сплющило “в гармошку”, и шансов выжить у водителя практически не было. Он скончался на месте.
Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, что это не единственное смертельное ДТП в Одессе за вечер 4 ноября. Так, на Адмиральском проспекте водитель Opel совершил наезд на пешеходном переходе на сестру и брата. 15-летняя девочка погибла на месте, а ее 21-летний брат получил перелом ноги.
После произошедшего водитель бросил машину и сбежал, но вскоре был пойман и задержан. Идет следствие.
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